A Amazon Prime Video estreia esta quarta-feira, 27 de agosto, "The Terminal List: Dark Wolf". Os três primeiros episódios da série prequela de "The Terminal List" já podem ser vistos no serviços de streaming e os restantes capítulos chegam semanalmente, às quartas-feiras, até ao final da temporada, a 24 de setembro.

A série segue o trajeto de Ben ao longo da sua carreira militar, primeiro como Navy SEAL da Marinha e depois como membro das Operações Especiais da CIA.

A história da prequela decorre sete anos antes dos acontecimentos da série de 2022, "The Terminal List", baseada no livro do autor best-seller do New York Times, Jack Carr. Na primeira temporada, o oficial da Marinha, James Reece, (interpretado por Chris Pratt) tenta desvendar uma conspiração que envolve uma emboscada ao seu pelotão.

"The Terminal List: Dark Wolf" é protagonizada por Taylor Kitsch, Chris Pratt, Tom Hopper e Rona-Lee Shimon.