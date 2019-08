A RTP revelou esta segunda-feira, dia 19 de agosto, o regulamento do Festival da Canção 2020. No site oficial, a estação pública frisa que vai manter o modelo adoptado nos últimos anos, contando na próxima edição com a participação de 16 compositores - 14 por convite direto e dois por submissão de propostas.

O vencedor da edição de 2020 irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2020 em Maastricht ou Roterdão (a cidade escolhida pela EBU será revelada no final do mês de agosto).

"A RTP convida '14 autores de várias áreas musicais para, a solo ou em conjunto com ouros autores de letra e música, apresentarem uma canção original e inédita'. Tal como tem ocorrido nas últimas edições do Festival da Canção, serão eles a definir os respetivos intérpretes", explica o canal.

Tal como no ano passado, a RTP vai abrir candidaturas através do programa de rádio “Master Class” da Antena 1. Já a última vaga resultará da abertura a candidaturas espontâneas de canções inéditas - "E aqui poderão concorrer todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal, que tenham ou não trabalhos publicados".