“Murais”, inicialmente anunciado para abril de 2020 e depois para outubro, foi editado em abril e chega agora aos palcos. No disco, as letras são todas da autoria de Hélio, que também compôs todos os temas, com exceção de “Oi Velho”, a partir de um instrumental de Benk Teixeira, “que numa outra versão está no disco de um artista brasileiro, Pais”.

O álbum vai ser apresentado ao vivo em junho, em Lisboa (dia 1 no Teatro Maria Matos), São João da Madeira (dia 4 na Casa da Criatividade), no Porto (dia 5 no Hard Club) e em Coimbra (dia 6 no Salão Brazil).

Ao vivo, Hélio Morais, além de cantar, irá estar nas teclas e estará acompanhado de Miguel Ferrador, nos sintetizadores e ‘sampling’, e João Vairinhos na bateria, músicos que o acompanham “dos tempos do ‘hardcore’”, e pontualmente por João Cabrita, no saxofone.