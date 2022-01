Os Jota Quest regressam este fim de semana a Portugal para dois concertos. A banda brasileira atua no domingo, 30 de janeiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia seguinte sobe ao palco do Altice Fórum Braga. Veja a entrevista do SAPO Mag com Marco Túlio, um dos fundadores do grupo brasileiro.

A banda vai atuar a 30 de janeiro no Campo Pequeno, em Lisboa, e, no dia seguinte, 31 de janeiro, sobe ao palco do Altice Fórum Braga. O espetáculo da banda em Lisboa estava anteriormente agendado para o dia 16 de outubro de 2021. O grupo composto por Rogério Flausino, Marco Túlio, PJ, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin, regressa a Portugal depois dos dois primeiros concertos no país, em 2018. Os Jota Quest já receberam dois Grammy latinos. Com quase três milhões de discos vendidos, destacam-se os temas "Só Hoje", "Amor Maior" e "Dias Melhores".