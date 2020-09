A história da fotografia passa por inúmeras etapas – decorrentes desde o mais remoto desejo do homem de reproduzir a natureza e encontrando-se com o poderio técnico da 2.ª vaga da Revolução Industrial do final do século XIX. Pouco depois, a Kodak lançava uma máquina que todos podiam manusear, enquanto os artistas e as vanguardas se apropriavam do meio para as mais diversas experiências. Com a era digital as fotografias, tornaram-se ainda mais uma parte indissociável do mundo em que vivemos. Uma história fascinante, que tem nesta conversa com Luís Mendonça uma breve introdução.

SAPO Mag - Podemos começar com essa obsessão muito humana de querer reproduzir e fixar o “mundo real”… É um processo que começa na pintura, depois surge a fotografia e continua com o cinema e as imagens em movimento…

Luís Mendonça - Sim. No caso do livro a ideia neste sentido não é muito original – existem já diversos estudos que de alguma forma apontam que o primeiro grande fotógrafo existente foi o “homem de Cro-Magnon” – portanto um dos nossos ilustres antepassados. As pinturas rupestres chegam, inclusive, a transmitir uma noção de movimento.

Baseado nestes sonhos do homem pré-histórico, eu queria passar a noção de que, antes de ser uma técnica, fotografia e cinema eram uma “ideia”. Hoje em dia falamos em desmaterialização do cinema, uma espécie de arte sem corpo transformada em “zeros” e “uns”. Achei que era interessante começar por aí. No início era só imagem, um fantasma, e a agora com o digital voltamos a essa dimensão – para mim faz sentido essa ideia de um ciclo que se fecha.

Tal como o cinema, a fotografia é, inicialmente, um produto da técnica, da indústria, e não dos artistas…

No século XIX essa ideia (fixar imagens) transforma-se num dispositivo, numa indústria. É a altura da ascensão de uma nova classe, a da burguesia, assombrada pelos seus novos “gadgets” – imagina nunca terem visto um avião, um carro, um filme. Na origem disto tudo estão cientistas com uma pulsão empreendedora e também artística.

A fotografia nasce numa intersecção de diferentes dimensões da sociedade – a ciência, a psicanálise, uma dimensão profana e também mágica. Para além dos retratos, por exemplo, havia fotografias de retratos dos mortos – uma questão que tem uma abordagem interessante no filme “Os Outros”.

E depois surge Eastmann e a popularização das máquinas fotográficas…

Sim, no início só os ricos podiam ser fotografados. Depois com a Kodak há uma democratização do acesso à tecnologia fotográfica, há a invenção dos rolos e qualquer um podia manuseá-las. Até havia uma publicidade terrível na altura que dizia que ‘era tão fácil que até as mulheres e as crianças conseguiam tirar fotografias!’.