"A Strange Loop", um musical vencedor do Pulitzer sobre os demónios interiores de um jovem artista negro, lidera as nomeações dos prémios Tony, anunciadas eesta segunda-feira, com 11 categorias nas maiores distinções do teatro americano.

A obra competirá pelo título de Melhor Musical com "Girl From The North Country", ambientado na época da Grande Depressão e com canções de Bob Dylan como banda sonora; "MJ", uma peça sobre Michael Jackson; "Mr. Saturday Night", uma adaptação do famoso filme de Billy Crystal; "Six", um relato da vida das esposas de Henrique VIII; e "Paradise Square", sobre as relações raciais da era do século XIX em Nova Iorque.

Os prémios Tony deste ano celebrarão a primeira temporada da Broadway após o longo período em que os teatro permaneceram fechados devido à pandemia, o que deixou a indústria enfraquecida.

"MJ" e "Paradise Square" seguem "A Strange Loop" com dez nomeações cada, enquanto o sucesso "Company" - do falecido ícone da Broadway Stephen Sondheim - recebeu nove, entre elas a de Melhor 'Revival' de um Musical.

"The Lehman Trilogy", que conta a rápida ascensão e a desastrosa queda da empresa de investimento na crise financeira de 2008, concorre a oito prémios, incluindo o de Melhor Peça.

Entre os nomes mais conhecidos que competem este ano por um Tony estão Ruth Negga, Hugh Jackman, Billy Crystal, Sam Rockwell, Mary-Louise Parker e Patti LuPone.

A 75.ª cerimónia dos Tony, a maior noite da Broadway, acontecerá no dia 12 de junho em Nova Iorque com Ariana DeBose como anfritriã.

A gala organizada pelo American Theatre Wing abrange 26 categorias e os nomeados são selecionados por um comité independente de 29 membros de profissionais de teatro. Agora, 650 votantes dentro da indústria escolherão os vencedores.