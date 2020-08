Taylor Swift surpreendeu os fãs com o lançamento surpresa de um novo álbum. "Folklore", disco que sucede a "Lover", editado em 2019, chegou há duas semanas, no dia 24 de julho, e já bateu recordes.

O novo álbum da artista norte-americana entrou diretamente para o primeiro lugar do Top 200 da Billboard, com o equivalente a mais de 846 mil discos vendidos, tornando-a assim na única artista na história a ter sete álbuns a venderem meio milhão de cópias numa só semana. "Esta é a sétima entrada consecutiva de Taylor no primeiro lugar do Top 200, além de ser o seu sexto álbum consecutivo a vender mais de 800 mil cópias na primeira semana", frisa a Universal Music em comunicado.

"'Folklore' é assim o álbum mais vendido de 2020 com vendas mundiais superiores a dois milhões de cópias e mais de 500 milhões de streams áudio e vídeo numa só semana. O que é ainda mais impressionante é que 'folklore' é o álbum com a melhor semana de estreia desde que a própria Taylor Swift lançou há 11 meses o muito premiado álbum 'Lover'", celebra a editora da artista.

Em Portugal, "folklore" será lançado fisicamente no próximo dia 7 de agosto, estando já disponível em regime de pré-venda.

O novo álbum da artista norte-americana conta com a colaboração de Justin Vernon (Bon Iver), Aaron Dessner (The National) e Jack Antonoff. Entre as 16 novas canções, o álbum de Taylor Swift conta apenas com um dueto, com Bon Iver.

Nas redes sociais, Taylor Swift explicou que o novo disco resulta da compilação das canções que criou durante a quarentena, centrando-se nas suas "vontades, sonhos, medos e reflexões". No texto, a artista revela ainda que, no passado, "teria guardado estes temas para lançar no momento 'perfeito'". "Os tempos que estamos a viver, lembram-me que nada é garantido na vida. o meu instinto diz-me que, se fazes algo que adoras, deves libertar esse algo para o mundo", frisou.