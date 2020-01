No dia 28, na BMEL, abre ao público em geral a exposição "Ladislau Patrício entre a Saúde e a Escrita", que apresenta a vida e a obra de Ladislau Patrício (1883 - 1967).

Ladislau Patrício foi "um médico e escritor guardense, que marcou uma época da cidade ao empenhar-se no combate à tuberculose, mas também na vida política e literária da Guarda" e teve "um papel preponderante na criação da Rádio Altitude e do jornal Bola de Neve, ambos no âmbito da direção exercida no Sanatório Sousa Martins".

Nos dias 05 e 06 de fevereiro, António Pedro Pita, professor catedrático na Universidade de Coimbra, conhecedor da obra de Eduardo Lourenço, conversará com alunos do ensino secundário "sobre o prestigiado escritor e ensaísta e sobre a importância da leitura em geral".

No âmbito do mesmo projeto de promoção do livro e da leitura, a mediadora de leitura Andreia Brites trabalhará com alunos dos Agrupamentos de Escolas Afonso de Albuquerque e Sé, numa oficina plástica de leitura, entre 02 e 06 de março.

"Andreia Brites propõe, a partir de versos, palavras ou títulos, explorar sentidos simbólicos subjetivos", é anunciado pela organização.

"Ainda sob o título ‘Ladislau Patrício - uma vida entre a Medicina e a Escrita', será feita uma visita guiada pela cidade a alunos do 3.º ciclo e secundário das escolas Afonso de Albuquerque e Sé, no dia 17 de março, para dar a conhecer a vida, a obra e os espaços relacionados, pela profissão e pelo afeto com Ladislau Patrício, médico e escritor", segundo a nota.

Nos dias 19 e 20 de março, a autora Helga Moreira, que também está em destaque no projeto "A Terra da Escrita", desloca-se à Guarda para um encontro e uma conversa sobre a sua obra com alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.