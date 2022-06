"A-cor-da Pedrinho, que hoje tem campeonato": do TikTok ao Instagram, o mais recente single da banda Jovem Dionisio invadiu as redes sociais e tornou-se num sucesso inesperado. A canção do grupo brasileiro lidera Top 50 - Portugal do Spotify.

A história da banda começou no Bar do Dionísio, em Curitiba, no Brasil. O nome do grupo é uma homenagem ao proprietário do estabelecimento, Dionisio Macioski. "Conseguimos fazer uma mistura de colocar o 'jovem' na frente do Dionísio. Sonoramente ficou bom", disse o vocalista Bernardo ao programa "Fantástico".

Mas, afinal, quem é o Pedrinho da canção viral? "O Pedrinho é um grande amigo nosso. Ele frequenta o bar [do Dionisio], já conhece a gente há bastante tempo de lá. Sempre rimos juntos, jogamos snooker juntos”, contou Karam, baixista da banda, à CNN Brasil.

O grupo revelou que Pedrinho é um senhor que frequenta o bar há mais de 20 anos e que adora jogar snooker. Mas, entre as partidas, o cliente faz sempre uma sesta. "Ele encosta na mesinha dele, no cantinho dele e dá uma 'cochiladinha' sentado no bar", explicou Karam. "Toma uma cerveja, outra, dorme, acorda e volta", acrescentou Belni.