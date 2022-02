Seis anos depois, Adele regressou aos Brit Awards. Na cerimónia que decorreu esta terça-feira, 8 de fevereiro, na O2 Arena, em Londres, a cantora britânica foi a grande vencedora da noite ao conquistar três dos mais importantes galardões.

Como seu mais recente trabalho, "30", a artista venceu na categoria de Álbum do Ano. Adele conquistou ainda o prémio de Artista do Ano e levou para casa o galardão de Música do Ano, graças a "Easy On Me".

"Não posso acreditar que uma balada ao piano ganhou contra tantas 'canções com beats''", brincou a cantora.

Na primeira edição sem categorias dividas por géneros, as mulheres foram as grandes vencedoras da noite. Dos 15 galardões dos Brit Awards, 15 foram entregues as mulheres. Olivia Rodrigo (Canção Internacional), Dua Lipa (Melhor Artista Pop/R&B), Becky Hill (Melhor Artista Dance), Billie Eilish (Artista Internacional do Ano) e Little Simz (Artista Revelação) foram algumas das premiadas da noite.

Já Ed Sheeran não ganhou nenhuma dos quatro prémios a que concorria. Apesar da derrota, o cantor foi homenageado com um galardão especial, atribuído por um painel de jurados.

LISTA DE VENCEDORES:

Álbum do Ano

Adele – "30" - VENCEDORA

Dave – “We’re All Alone In This Together”

Ed Sheeran – “=”

Little Simz – “Sometimes I Might Be Introvert”

Sam Fender – “Seventeen Going Under”

Artista do Ano

Adele - VENCEDORA

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Música do Ano

A1 & J1 – “Latest Trends”

Adele – “Easy On Me” - VENCEDORA

Anne-Marie, KSI, Digital Farm Animals – “Don’t Play”

Becky Hill & David Guetta – “Remember”

Central Cee – “Obsessed With You”

Dave ft Stormzy – “Clash”

Ed Sheeran – “Bad Habits”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (Pnau Mix)”

Glass Animals – “Heat Waves”

Joel Corry, RAYE, David Guetta – “BED”

KSI – “Holiday”

Nathan Evans, 220Kid, Billen Ted – “Wellerman”

Riton x Nightcrawlers Ft Mufasa & Hypeman – “Friday (Dopamine Re-Edit)”

Tion Wayne & Russ Millions – “Body”

Tom Grennan – “Little Bit Of Love”

Canção Internacional

ATB, Topic, A7S – “Your Love (9PM)”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Ckay – “love nwantiti (ah ah ah)”

Doja Cat ft SZA – “Kiss Me More”

Drake ft Lil Baby – “Girls Want Girls”

Galantis, David Guetta, Little Mix – “Heartbreak Anthem”

Jonasu – “Black Magic”

Kid Laroi & Justin Bieber – “STAY”

Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)”

Lil Tijay & 6LACK – “Calling My Phone”

Maneskin – “I Wanna Be Your Slave”

Olivia Rodrigo – “good 4 u” - VENCEDORA

Polo G – “Rapstar”

Tiesto – “The Business”

The Weeknd – “Save Your Tears”

Melhor Grupo

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice - VENCEDORES

Melhor Artista Pop/R&B

Adele

Dua Lipa - VENCEDORA

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Melhor Artista Dance

Becky Hill - VENCEDORA

Calvin Harris

Fred Again

Joel Corry

RAYE

Grupo Internacional do Ano

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic - VENCEDORES

The War On Drugs

Artista Internacional do Ano

Billie Eilish - VENCEDORA

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Artista Revelação

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz - VENCEDORA

Self Esteem

Melhor Artista Rock/Alternativo

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender - VENCEDOR

Tom Grennan

Wolf Alice

Melhor Artista Hip Hop/Rap/Grime

AJ Tracey

Central Cee

Dave - VENCEDOR

Ghetts

Little Simz