Antes de começar a preparar os lenços de papel para chorar a ouvir o novo single de Adele, nada melhor do que rir e recordar alguns momentos de gargalhadas protagonizados pela artista britânica.

Apesar de dar poucas entrevistas, ao longo da sua carreira a cantora tem aceitado vários desafios de humoristas. As rubricas de talk shows protagonizados por Adele somam milhares de visualizações nas redes sociais e revelam o lado mais divertido da estrela de 33 anos.

Recorde alguns dos momentos mais divertidos da carreira de Adele:

Adele imita uma (má) Adele

A cantora foi desafiada pela BBC a participar num concurso de imitações... de Adele. A artista disfarçou-se de si mesma e surpreendeu as suas fãs.

Adele e James Corden

Adele aceitou o convite do apresentador e sentou-se no lugar de passageiro. No carro, a britânica cantou “Hello”, “Someone Like You”, “All I Ask” e “Rolling in The Deep”. Mas cantora não ficou apenas pelos seus sucessos: “Wannabe” das Spice Girls foi um dos temas também escolhidos.

Mas a surpresa chegou quando Adele arriscou cantar “Monster” de Nicki Minaj, provando ter uma veia de rapper.

Durante a viagem, a artista confessou ainda que é baterista. “Sou eu na bateria”, disse a cantora enquanto ouviam “Hello”. “Sempre disse, és a versão feminina do Phil Collins”, gracejou Corden.

Adele, a pior cliente de sempre?

Adele foi desafiada visitar uma loja... mas teve de obedecer a todas as ordens de Ellen DeGeneres.

Nas redes sociais, a humorista frisou que o segmento com a cantora britânica é uma das coisas que mais gostou de fazer no seu talk show.

Adele no "Saturday Night Live"

Adele estreou-se em outubro de 2020 como apresentadora do "Saturday Night Live". Um dos destaques do programa foi o sketch inspirado no reality show de encontros "The Bachelor".