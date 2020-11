Num comunicado hoje divulgado, o Lapo refere que “brevemente” será anunciada nova data para a atuação de Ricardo Ribeiro, que marcaria o arranque da programação musical de novembro daquele espaço situado na zona da Bica.

Em novembro, “o Brasil visita o Lapo”, com atuações de Augusto Baschera (no dia 7), Luciana Balby e Pri Azevedo (19), Fred Martins (21), Rainhas do Autoengano (21) e Valéria Carvalho com Edu Miranda (28).

As sextas-feiras no Lapo “pertencem” ao saxofonista Ricardo Toscano, com as Jazz Sessions.