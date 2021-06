O concerto de Seu Jorge e Daniel Jobim no festival Jardins do Marquês Oeiras, em 2 de julho em Oeiras, foi adiado para data a anunciar, devido às restrições impostas pela pandemia, anunciou hoje a organização.

“A manutenção de fortes restrições à circulação internacional devidas à pandemia da covid-19, que impõem quarentena aos passageiros oriundos nomeadamente do Brasil, obriga ao adiamento da noite de 2 de julho que contava com o concerto de Seu Jorge e Daniel Jobim, com Rua das Pretas na primeira parte, para nova data a anunciar brevemente”, refere a organização no comunicado.

A primeira edição do festival Jardins do Marquês Oeiras, marcada para 2020 e adiada para este ano, vai acontecer em julho com mais artistas portugueses no cartaz.

A organização sublinha que “todas as restantes noites e respetivos concertos mantêm-se confirmados”.

O cartaz inclui, entre outros, Rufus Wainwright, António Zambujo, Bonga e Camané com Mário Laginha.