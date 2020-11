Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, explica que o espetáculo, de autoria de Ricardo Pais, nasceu de uma expedição que este encenador, o percussionista Rui Silva e o compositor e guitarrista Miguel Amaral fizeram a Monsanto.

"As matérias ancestrais são reconfiguradas neste espetáculo por músicas e linguagens de cena mais urbanas, como o fado e o vídeo. "talvez… Monsanto" constrói-se, então, como um ritual, em que se sai e entra da palavra dita ou cantada, da música e, sobretudo, dos ritmos e percussões", lê-se na nota.

As Adufeiras de Monsanto vão estar em palco, a representar a marca Idanha - Cidade Criativa da Música da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Trata-se de um grupo cujo repertório se baseia no cancioneiro popular desta aldeia do concelho de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

As suas atuações distinguem-se pela beleza dos seus trajes, réplicas de vestes antigas, e pela genuinidade dos cantares e do tocar do adufe, que, ainda hoje, é tocado apenas por mulheres, constituindo representações das tradições milenares de Monsanto, que desde 1938 é considerada a “Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”.

Atualmente composto por seis elementos, a formação original das Adufeiras de Monsanto nasceu em 1997, quando Amélia Mendonça e Laura Pedro foram desafiadas pela etnomusicóloga Salwa Castelo Branco e pelo encenador Ricardo Pais a reunir um grupo de mulheres monsantinas.

Na altura, integraram o elenco do espetáculo "Raízes Rurais, Paixões Urbanas", com direção cénica do próprio Ricardo Pais e que contou com a participação, entre outros, de Maria João e Mário Laginha, numa coprodução do Teatro Nacional de São João, no Porto, e da Cité de la Musique, em Paris.

Desde então, têm atuado em Portugal e no estrangeiro, participado em espetáculos e discos de grandes nomes da música portuguesa, e editaram dois discos nos quais registaram parte significativa do cancioneiro musical monsantino, para memória futura.