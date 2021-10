Já se encontra disponível em todas as plataformas "Mesa Para Dois", o primeiro single do quarto álbum de originais de Agir, com nome e data de lançamento a revelar em breve.

Em comunicado, a Universal Music Portugal frisa que a nova canção do músico "nasce de um conceito, diferente de todos os anteriores, em que a música e a melodia eram a base da composição: agora é da palavra que medra a música". "Também a sonoridade difere de tudo o que este músico, cantor, compositor e produtor de apenas 33 anos já fez: habituámo-nos ao ritmo das suas canções e agora somos convidados à reflexão, à escuta atenta dos detalhes próprios da acústica de instrumentos como o contrabaixo, a guitarra, a bateria, por vezes o piano e até um acordeão", sublinha a editora.

"Fortes são as razões que levam muitos a sair de casa mas mais forte ainda tem que ser o motivo para voltar. Raízes são raízes, tomem elas o rumo que tomarem. Por mais que a semente seja nossa, o fruto é dele e só dele. Entre um som mais acústico e um filme em película, a palavra e o analógico sentam-se à mesa, uma mesa para dois", escreve Agir, em comunicado.