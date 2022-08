Estes são os primeiros artistas de um grupo de 50 previstos, que vão atuar no festival, segundo a promotora Música no Coração.

Alfie Templeman, que atua no dia 25, é apresentado pela promotora como o “benjamim da música britânica da atualidade”. Compositor e intérprete dos temas “Sunday Morning Cereal” e “Don't Go Wasting Time”, no ano passado editou o EP “Hapiness in Liquid Form”, com canções escritas com o baterista dos Kaiser Chiefs, Nick Hodgson, e Justin Young, dos Vaccines.

Também no primeiro dia do festival atua o duo da Florida They Hate Change, que apresenta o seu álbum “Finally, New” (2022).

O músico nigeriano Obongjayar, a residir em Londres, atua também no primeiro dia do festival e na bagagem traz o seu recente EP, “Some Nights I Dream of Doors” (2022).

Os Porridge Radio atuam no dia 26. A banda é constituída por Georgie Stott (teclas), Snake Leather aka Josh Harvey (guitarra), Maddie Ryall (baixo) e Sam Yardley (bateria), e vão apresentar canções do seu álbum “Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky", saído este ano.