O festival de música Amplifest, que se vai desdobrar em dois fins de semana de outubro de 2022, anunciou na quinta-feira que os Swans, Lingua Ignota e SUMAC se juntaram aos canadianos Godspeed You! Black Emperor no segundo momento do evento.

Depois de ter sido adiado por mais um ano devido à pandemia de COVID-19, o Amplifest vai decorrer, no Hard Club, no Porto, nos fins de semana de 7, 8 e 9 de outubro e de 13, 14 e 15 do mesmo mês. Para o primeiro momento estão confirmados Amenra, Caspian, Cult of Luna, Elder, Holy Fawn, Irist, Jo Quail, Oranssi Pazuzu, Pallbearer e Telepathy.