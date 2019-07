Segue-se, a partir das 23:30, o concerto da banda espanhola Guitar Not So Slim, que apresenta um reportório composto por "blues alegres" e tem o nome inspirado no guitarrista norte-americano Eddie Jones, mais conhecido como Guitar Slim.

A segunda noite do festival, a 15 de agosto, vai começar às 22:00, com o concerto do duo italiano T- Roosters, que tem um reportório composto por músicas das origens do blues, mas também "novas sonoridades" de "swing", "rock'n'roll" e "boogie woogie" e alguns temas originais compostos pela banda.

Segue-se, a partir das 23:30, para fechar o festival, o concerto dos ingleses Animals & Friends, o único que a banda tem agendado para Portugal no âmbito da sua atual digressão mundial.

Os Animals & Friends têm origem e dois músicos - John Steel (bateria) e Mickey Gallagher (voz e teclado) - que tocaram na banda The Animals.

No concerto no Reguengos Wine & Blues, os Animals & Friends vão tocar grandes êxitos da banda The Animals, como "House of the Rising Sun", "Don't Let Me Be Misunderstood", "Bring It On Home", "I Put A Spell On You", "Night and Day", "We Gotta Get Out Of This Place" e "Don't Bring Me Down".