Diogo Piçarra prepara-se para editar o seu novo disco - "South Side Boy" tem lançamento marcado para o dia 29 de novembro. Para antecipar o álbum, o músico revelou esta terça-feira, dia 12 de novembro, um novo single.

O tema "Anjos" conta com a participação de Carolina Deslandes e já se encontra disponível nos serviços de streaming de música.

Produzido por Diogo Piçarra, o álbum conta com ainda com participações de Lhast no tema "Cedo", de Charlie Beats na produção de "Coração" e de Holly, que participou na produção do interlúdio do disco.