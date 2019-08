“Felicitei hoje José Cid pelo Grammy Latino de Excelência Musical. Se o Cid já era um dos mais populares artistas da música portuguesa, este importante prémio reconhece que o seu contributo é além-fronteiras. Parabéns”, refere o primeiro-ministro numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Também a ministra da Cultura, Graça Fonseca, deu os parabéns ao músico português, destacando o seu “excecional percurso”.

“O excecional percurso de José Cid faz parte do cancioneiro nacional pop. As suas canções atravessam gerações e são uma referência no panorama musical, montra inovadora que marcou o pop rock em Portugal”, refere uma nota do Ministério da Cultura.

O documento acrescenta que o “reconhecimento internacional é também o reconhecimento de uma inventividade linguística atenta aos fenómenos musicais do seu tempo, que permite à música portuguesa, e à sua história, dialogar com um território mais vasto como é o espaço latino”.

O músico português José Cid vai receber um Grammy de “Excelência Musical”, anunciou hoje a Academia Latina de Gravação.

“O Prémio à Excelência Musical é concedido a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excecional para a música latina”, refere a página oficial da Academia.

José Cid vai receber o Grammy Latino numa cerimónia em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, em 13 de novembro.