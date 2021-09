O Aplauso é uma iniciativa da promotora PMP Eventos, que decidiu criar este movimento, entretanto formalizado como associação, “ao sentir que era urgente promover formas de apoio aos vários milhares de profissionais com quem habitualmente" trabalha, explicou à Lusa fonte da promotora.

Recordando que os profissionais do setor da Cultura estão com a atividade suspensa, total ou parcialmente, desde março de 2020, a mesma fonte adiantou que “a marcha” do movimento Aplauso começa com “a apresentação de dois espetáculos, que são um tributo e o espelho que reflete o âmago do talento, energia e qualidade única dos artistas e técnicos em Portugal”.

Nos dias 6 e 13 de outubro, o palco do Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, respetivamente, os espetáculos “Origens”, de dança, e “Aplauso em Português”, de música.

“Origens”, espetáculo no qual será feita uma “reflexão da existência humana expressa através da linguagem universal da dança”, tem direção artística de Paulo Magalhães, e conta dez atos criados por dez coreógrafos e levados a palco por um corpo de 30 bailarinos.

Já “Aplauso em Português”, com direção musical de Nelson Canoa, irá juntar em palco, para “celebrar a música em português”, cantores como Wanda Stuart, FF, Rui Drumond, Paula Sá e Catarina Clau.

Com estes espetáculos, que poderão ter cerca de 370 espectadores cada, o movimento conta conseguir apoiar “cerca de cem famílias de artistas e técnicos”.

Neste movimento, a PMP Eventos conta com o apoio de parceiros como o Casino Estoril, a Câmara Municipal de Cascais e a União Audiovisual.

E porque “o movimento precisa de estar ativo 365 dias por ano para dar resposta às muitas solicitações, não só de apoio financeiro, mas também de bens e serviços de primeira necessidade”, foi constituída a Associação Aplauso Solidário – Apoio a todos os profissionais do espetáculo.