Para a edição deste ano, foram ainda escolhidas obras dos escritores Frederico Pereira, José Gardeazabal, José Luís Peixoto, Luís Landero, Patrícia Portela, João de Melo, Paulo Scott, Ana Margarida de Carvalho, Gonçalo M. Tavares, Almudena Grandes e Cláudia Andrade.

O vencedor do galardão desta 23.ª edição do Correntes d’ Escritas - que decorre entre 22 e 26 de fevereiro - será divulgado oficialmente após a reunião final do júri, no dia 23, na sessão de abertura, pelas 11h00, no Casino da Póvoa, anunciou hoje a organização.

Atribuído no âmbito do Encontro de Escritores de Expressão Ibérica Correntes d’ Escritas, o Prémio Literário Casino da Póvoa, no valor de vinte mil euros, distinguiu em 2021 a escritora Maria Teresa Horta, entre 11 finalistas naquela edição.

De acordo com um comunicado da organização, os livros finalistas são: "A Lição do Sonâmbulo", de Frederico Pedreira (editado pela Companhia das Ilhas), "A Melhor Máquina Viva", de José Gardeazabal (Companhia das Letras), "Afastar-se", de Luísa Costa Gomes (Leya/D. Quixote), "Autobiografia", José Luís Peixoto (Quetzal/Bertrand), "Chuva Miúda", de Luís Landero (Porto Editora), "Hífen", de Patrícia Portela (Leya/Caminho).

"Livro de Vozes e Sombras", de João de Melo (Leya/D. Quixote), "Maremoto", de Djaimilia Pereira de Almeida (Relógio d’Água), "Marrom e Amarelo", de Paulo Scott (Tinta da China), "O gesto que fazemos para proteger a cabeça", de Ana Margarida de Carvalho (Relógio D’Água), "O Mapeador de Ausências", de Mia Couto (Leya/Caminho), "O Osso do Meio", de Gonçalo M. Tavares (Relógio d’Água), "Os Doentes do Doutor García", de Almudena Grandes (Porto Editora), e "Quartos de Final e Outras Histórias", de Cláudia Andrade (Elsinore), também se encontram na lista de finalistas.

O prémio literário, patrocinado pelo Casino da Póvoa, reconhece tanto a prosa como a poesia, e conta, como anteriores vencedoras, obras como "O Vento Assobiando nas Gruas", de Lídia Jorge (2007), "A Terceira Miséria", de Hélia Correia (2013), "Uma Mentira Mil Vezes Repetida", de Manuel Jorge Marmelo (2014), e "Categorias e outras paisagens", de Fernando Echevarría (2015).