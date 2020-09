Os organizadores do certame anunciaram hoje em comunicado que esperam que haja, com as novas datas, “um melhor ambiente para permitir a mobilidade internacional”, num contexto económico “mais estável”.

O facto de se celebrar o 40.º aniversário da feira também teve um peso na decisão, estando a ser preparado, de “forma especial”, um programa de “ampla repercussão a nível internacional”.

A realização do certame em julho vai ainda permitir às galerias, instituições e outros agentes de Madrid alargar o seu trabalho e tempo de preparação de projetos para garantir aos profissionais de todo o mundo, e ao público, “um contexto mais seguro e condições sociais e comerciais mais favoráveis”.

A próxima edição da ARCOmadrid irá reunir “uma seleção de grandes nomes” das galerias internacional, que tenham estado presentes nesta referência no comércio internacional de arte ao longo dos seus 40 anos de história.

A Feira Internacional de Madrid (IFEMA) também organiza, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, a Feira Internacional de Arte Contemporânea de Lisboa (ARCOlisboa), estando prevista a próxima edição para 13-16 de maio de 2021 na Cordoaria Nacional, depois de a edição de 2020 ter sido cancelada, devido à pandemia de COVID-19.

O cancelamento levou à realização de uma edição online, entre 20 de maio e 14 de junho de 2020, onde foram apresentadas e comercializadas, à distância e de forma digital, obras de galerias selecionadas pelo comité organizador da feira.