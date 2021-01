O álbum de estreia dos Arctic Monkeys, "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not", celebra este mês 15 anos - o disco foi lançado a 23 de janeiro de 2006 e é considerado um marco na história do rock britânico. "I Bet You Look Good on the Dancefloor", "When the Sun Goes Down", "The View from the Afternoon" ou "A Certain Romance" são alguns dos primeiros temas da banda.

Em 2006, "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" vendeu 360 mil cópias em sete dias, e tornou-se o álbum com mais cópias vendidas na semana de estreia no Reino Unido. Já nos últimos 15 anos, o disco do grupo liderado por Alex Turner já vendeu mais de 1,8 milhões de cópias só na Grã-Bretanha.

Para Jacob Stolworthy, do jornal The Independent, o álbum definiu uma "geração no novo milénio".

O título foi inspirado num diálogo fala do filme "Saturday Night and Sunday Morning", protagonizado Albert Finney. Já a imagem na capa do álbum é uma foto de Chris McClure, um amigo da banda, vocalista da banda The Violet May e irmão de Jon McClure dos Reverend and the Makers.