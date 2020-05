Ariana Grande e Justin Bieber lançaram esta sexta-feira um single conjunto. "Stuck with U" já está disponível em todas as plataformas digitais e as receitas da nova canção revertem a favor da First Responders Children’s Foundation, que dá bolsas e subsídios aos filhos dos trabalhadores que estão na linha da frente no combate contra o COVID-19.

Com o lançamento deste single, Ariana Grande e Justin Bieber desafiaram os seus fãs a gravarem pequenos vídeos ao som do tema instrumental de "Stuck with U", partilhados no Twitter com o hashtag #StuckwithU.

Este ano, Justin Bieber regressou aos álbuns de estúdio com "Changes" e lançou recentemente, no Facebook, o reality show "The Biebers On Watch" com a sua mulher, Hailey Bieber. Já Ariana Grande lançou no final de 2019 o disco ao vivo "k bye for now (swt live)".