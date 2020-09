Uma delas inclui um veículo Piaggio Ape vandalizado e uma rampa de skate, montada numa parede com skates pintados, assim como pinturas num formato livre sobre variados suportes, incluindo as paredes e o chão, "criando uma espécie de harmonia dissonante que procura envolver o observador a fundo no mundo do artista" de 57 anos.

"O ato de escrever repetitivamente o seu nome, o seu tag, como essência expressiva da sua identidade pessoal e criativa, forma a base da sua obra. Um ato que capta para a posteridade a fisicalidade e o ímpeto contidos no gesto performativo dinâmico que se encontra por trás do seu improvisado e altamente energético formato de pintura caligráfica, um formato que substancializa em pinceladas cruas um obsessivo e repetitivo ritmo hipnótico que joga com a memória e o passado, causa e efeito", descreve a organização.

O resultado aparentemente abstrato da pintura de JonOne exprime as suas origens, a sua história e experiência pessoais, em obras que "são testemunho da sua própria liberdade artística radical, da sua sensibilidade fervorosa e poética, do movimento e velocidade que o moldaram como vândalo criativo, formando um palco onde encena a estética da luz, da cor e da vitalidade".

Nascido em 1963, JonOne é um artista norte-americano de origem dominicana que cresceu no Harlem, em Nova Iorque, e que se fixou em Paris em 1987.

Iniciou o seu percurso no 'graffiti', tendo-se depois tornado um artista autodidata, com foco na pintura.

Mesclando influências da sua experiência de vida com a cultura urbana e a pintura moderna - incluindo o expressionismo abstrato e pintores como Jackson Pollock ou Jean Dubuffet -, desenvolveu uma linguagem própria “colorida e abstrata caracterizada por pinceladas dinâmicas, gotas e padrões que primeiro ensaiou na arquitetura e infraestrutura da cidade”.

No âmbito do programa expositivo do espaço Underdogs Capsule – que funciona em articulação com o da Galeria Underdogs - os artistas que expoem na Galeria convidam outros artistas a expor em simultâneo na Capsule.

JonOne convidou o artista francês Espack a apresentar o seu trabalho, também com historial no ´graffiti´, e cuja obra assenta no estudo da cidade.