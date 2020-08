A iniciativa “Animar o Verão”, promovida pela Câmara de Odemira com o apoio das juntas de freguesia, abre no sábado e decorre até ao dia 12 de setembro, nas localidades de Almograve, Vila Nova de Milfontes, Odemira, São Luís e Zambujeira do Mar, num total de 20 espetáculos, a cargo de artistas e grupos locais.

De acordo com o município de Odemira, no distrito de Beja, os eventos são assegurados exclusivamente por artistas e grupos residentes no concelho, "como forma de promover o seu talento e arte e contribuir para aliviar as dificuldades por que passa o setor artístico” devido à pandemia de COVID-19.

“Além de animar as tradicionais zonas balneares, este ano a novidade passa por alargar o programa “Animar o Verão” ao interior, em articulação com as juntas de freguesia, com financiamento do município e o envolvimento da comunidade artística local”, acrescentou.

Outras das novidades da edição deste ano vai para os concertos gravados ao vivo com bandas e DJ locais, que serão transmitidos online nas plataformas oficiais do município, Youtube e Facebook, às quartas-feiras, permitindo “desfrutar de momentos musicais sem sair de casa”.

O programa cultural pretende “promover momentos de diversão, tendo como principal preocupação a segurança” do público, após o levantamento gradual das medidas de confinamento determinadas pelo Governo em articulação com a Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Cultura.

Segundo os promotores, os espetáculos são gratuitos, mas terão um número reduzido de público, sendo necessária reserva prévia de lugar, nas juntas de freguesia ou no município, uso obrigatório de máscara e distanciamento de segurança, de acordo com as normas em vigor.