A instalação apela à abertura das portas da NATO à Ucrânia, chama a atenção para a contínua agressão russa no país e inclui imagens de Mariupol e Kiev, recolhidas pela Organização de Produtores Ucranianos (OPU) durante o primeiro ano de guerra, segundo informação das artistas e ativistas lituanas Monika Dirsytė e Agnė Grigaliūnienė, responsáveis por "PAN/DEMOS".

“Numa altura em que a guerra com o exército russo ocupante continua a assolar a Ucrânia, o projeto visa exortar os participantes na cimeira a abrir as portas da NATO à Ucrânia”.

"PAN/DEMOS" tem a primeira apresentação hoje, na Praça da Independência, em Vilnius, junto ao Parlamento (Seimas) e à Biblioteca Nacional Martynas Mažvydas.

A Praça da Independência, recordam as artistas, “foi palco de manifestações em massa pela independência da Lituânia", em 1991, incluindo o confronto final na noite de 12 para 13 de janeiro desse ano, quando os tanques soviéticos ocuparam a sede da rádio e da televisão.

A cimeira da NATO decorre terça e quarta-feira na capital lituana e reúne chefes de Estado e de Governo dos 31 países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), após a recente adesão da Finlândia.

O título da 'performance', "PAN/DEMOS", refere-se a "um ponto de viragem num processo político em direção à democracia", recordando que a guerra "afecta todos, independentemente das fronteiras”.

"Neste momento de turbulência mundial, o espetáculo aborda o isolamento, a segregação, a realidade virtual”, acrescentam as artistas.

A performance “PAN/DEMOS” consiste num labirinto de vidro que encapsula uma pessoa em luta pela existência, no meio de imagens vindas dos palcos de guerra, recordando que a Ucrânia, com os países civilizados, está a resistir ao agressor e à tentativa de "diminuir e exterminar a noção de humanidade".

Ao mesmo tempo, prosseguem as artistas, "torna-se num espelho para a elite mundial - os convidados da cimeira da NATO em Vílnius”.

Esta versão de "PAN/DEMOS" inclui imagens dos documentários da OPU feitos em 2022, após a invasão russa, incluindo histórias de sobreviventes da ocupação em Mariupol e na região de Kiev.

As imagens têm origem nos filmes "Unlost Hope", de Max Lytvynov e Yuri Smetanin, "Mariupol. Fury Makes Me Breathe", de Max Lytvynov e Yuri Smetanin, e "How to Survive When You Are Being Killed", de Anton Shcherbakov.

"A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial", concluem as criadoras de "PAN/DEMOS".