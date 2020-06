As leituras Em Voz Alta serão feitas pelos atores Catarina Wallenstein, João Meireles, Lia Gama, Luís Lucas, Manuel Wiborg, Maria João Luís, Nuno Gonçalo Rodrigues e Jorge Silva Melo. E o novo formato, que ficará disponível 'online', é composto por pequenos 'spots' de poucos minutos, com poemas do autor e também de poetas que lhe estão próximos.

A Carlos de Oliveira (de 20 de junho a 18 de julho) suceder-se-ão Luís Filipe Castro Mendes (sábados de 19 de setembro a 23 de outubro), José Gomes Ferreira (24 de outubro a 20 de novembro), Manuel Resende (21 de novembro a 18 de dezembro), António Franco-Alexandre (19 de dezembro a 15 de janeiro) e Fernando Assis Pacheco (16 de janeiro a 12 de fevereiro).

Com eles, manifestar-se-ão também as afinidades com outros poetas, como Luís de Camões, Camilo Pessanha, Vitorino Nemésio, Mário Dionísio, Afonso Duarte, Alexandre O'Neill, Mário Cesariny, Nuno Júdice, Almeida Garrett, Antero de Quental, Herberto Helder, Manuel António Pina, Gastão Cruz.

Em Voz Alta realiza-se em parceria com a Fundação D. Luís I e a Câmara Municipal de Cascais. Os recitais serão disponibilizados através das páginas de Facebook do Bairro dos Museus e da Fundação, e do Youtube da Fundação.