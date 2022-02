Em comunicado, a companhia refere que o espetáculo, sem palavras, “conta a história de mãe e filha que, absorvidas pelo ritmo diário do quotidiano moderno, acabam por afastar-se uma da outra”, levando a filha a refugiar-se na leitura.

“A mãe, escrava do trabalho, desconecta-se do seu lado humano, enquanto a filha se refugia num livro, que será a sua companhia e uma janela para mundos fantásticos”, lê-se na nota.

O entusiasmo da criança “contagiará a sua mãe, permitindo que ela recupere sua humanidade, o sentido da vida e seu relacionamento com a filha”.

Segundo o coletivo JAT, trata-se de um “trabalho de sincronia coreográfica, num espaço vazio, onde o mimo e a interpretação” se colocam ao serviço “de uma profunda mensagem sobre os riscos da mecanização da sociedade e da desumanização do indivíduo”.

Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa encenam este ’mimodrama’, que conta com interpretação de Bruna Pinheiro, Ilda Nogueira, Jorge Oliveira, Laura Parneva, Patrícia Mendes e Vasco Seromenho.

O JAT - Janela Aberta Teatro é uma companhia de teatro sediada em Faro que nasceu do desejo de formar uma companhia especializada em Teatro Físico.

A companhia é dirigida pela atriz e encenadora basca Diana Bernedo e por Miguel Martins Pessoa, ator e encenador português.

As sessões, apresentadas no auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), estão marcadas para sexta-feira e sábado às 21h30 horas e domingo às 17h00.

Os bilhetes têm um custo de oito euros para adultos e de cinco euros para menores de 18 anos.