"Há uma nova rainha da pop na zona. O nome dela é Charlotte Awbery", escreve o site Buzzfeed. A britânica surpreendeu ao cantar "Shallow", tema interpretado por Lady Gaga no filme "Assim Nasce Uma Estrela", durante uma entrevista no metro de Londres.

A cantora foi descoberta pelo humorista e youtuber Kevin Freshwater, que estava a gravar a rubrica "Completa a Letra" no metro de Londres. No vídeo, o comediante desafia Charlotte Awbery a completar o tema de Lady Gaga.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral, somando mais de 12 milhões de visualizações no Facebook e 870 mil no Instagram.

Veja o vídeo: