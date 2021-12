A Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira conseguiu angariar o valor de 303.465,54 euros em doações, na noite do dia 1 de dezembro, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém.

"Este valor reverte na totalidade para a Associação que tem como objetivo dar continuidade aos sonhos da Sara. Mais uma vez, os portugueses demonstraram grande apreço e generosidade com a causa abraçada por esta associação, sendo que o valor angariado resulta da soma de donativos efetuados através do número de telefone (chamada de valor acrescentado), com o valor das transferências efetuadas em Portugal e um pouco por todo mundo", sublinha a associação em comunicado.

A emissão Gala dos Sonhos, transmitida na SIC, líder de audiências, foi vista por mais de um milhão e 500 mil espectadores.

"A Gala dos Sonhos é um programa concebido em nome da Associação Sara Carreira que honra a forma de vida generosa da jovem Sara e fomenta o talento, a resiliência e a possibilidade de um futuro melhor para jovens que vão fazer a diferença em Portugal e, quem sabe, no mundo. A Gala dos Sonhos concretiza uma mensagem de esperança e um enorme ato de amor", acrescenta a associação em nota enviada ao SAPO Mag.

A família Carreira agradece "a todas as pessoas que estiveram ligadas direta ou indiretamente a todos os que contribuíram financeiramente para esta causa".