O cantor, produtor e compositor Blackbear é a mais recente confirmação do MEO Sudoeste 2020. O norte-americano atua no 7 de agosto, no Palco MEO do MEO Sudoeste.

"Blackbear é um dos nomes emergentes no panorama da música pop, com um percurso marcado pela audácia e pela irreverência", frisa a promotora em comunicado.

A organização recorda ainda que "o ponto de viragem da carreira do músico deu-se com 'Boyfriend', um dos estrondosos hits de Justin Bieber, co-escrito por Blackbear". "Nessa altura, o músico de Hollywood reinventou-se enquanto rapper, aproximou-se do r&b e inaugurava, dessa forma, uma nova fase da sua carreira", sublinha em comunicado.

A 24ª edição do MEO Sudoeste está de volta à Zambujeira do Mar entre os dias 4 a 8 de agosto de 2020.