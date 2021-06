A presidência da comissão de honra da Romaria d'Agonia é uma função que, por inerência, cabe ao presidente da Câmara de Viana do Castelo, mas que há mais de duas décadas é delegada em figuras que "contribuem para a promoção do concelho e das festas".

A fadista Amália Rodrigues, o antigo embaixador Francisco Seixas da Costa, a artista plástica Joana Vasconcelos, o presidente da Casa do Minho do Rio de Janeiro, Agostinho dos Santos, e Rosa Caetano, a antiga costureira com 64 anos dedicados ao folclore, são algumas das figuras que já desempenharam aquelas funções.

Em comunicado hoje enviado às redações, a autarquia adiantou que, este ano, último do mandato, o socialista José Maria Costa escolheu a atriz Melânia Gomes por ser "minhota de coração e criação".

"Chegou a Viana do Castelo com 18 meses e só saiu com 18 anos, para concretizar o seu sonho de ser atriz. Mas como ‘Quem gosta vem, quem ama fica’, a verdade é que Melânia nunca saiu verdadeiramente de Viana, porque a Princesa do Lima vai no seu coração para todo o lado, com as suas tradições e toda a sua chieira", refere a nota

Segundo o município, "o trabalho também já a trouxe de volta ao Minho por várias vezes, tanto em novelas como em espetáculos de teatro e outras iniciativas".

"Por tudo isto, Melânia Gomes é uma autêntica embaixadora da terra que adotou como sua e que, como filha, a abraçou", sustenta o município.

A Romaria d'Agonia vai decorrer entre 19 e 22 de agosto.

O cartaz e o programa vão ser apresentados na quinta-feira, no teatro municipal Sá de Miranda.

Em 2021, a festa vai decorrer com um programa ao vivo e alguns momentos apenas online, em função da evolução da pandemia de COVID-19.

A Romaria em honra de Nossa Senhora da Agonia realiza-se, anualmente, na cidade de Viana do Castelo, desde 1772, e desde 1783 que ocorre em agosto.