“Figura incontornável da música tradicional portuguesa, Armando Marinho é por todos considerado a figura maior dos cantares ao desafio e música popular do Minho, mestre do improviso, com uma voz e presença inconfundíveis que marcou gerações inteiras”, refere a autarquia do distrito de Viana do Castelo.

Na nota de pesar enviada às redações, o município destaca Armando Marinho, natural da freguesia de Bravães, em Ponte da Barca, como “artista dedicado, apaixonado pela sua arte e pela sua terra”.

“Armando Marinho deixa um grande legado que perdurará como parte intrínseca da história, da cultura e da identidade de Ponte da Barca, sendo um dos seus maiores embaixadores”, lê-se ainda na nota.