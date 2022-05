David Carreira revelou esta sexta-feira, dia 20 de maio, em todas as plataformas digitais o novo single "Baby Boo Ft. DJs Rich & Mendes", que fará parte do próximo álbum de originais “OYTO”. O tema, já disponível no Spotify e restantes plataformas de streaming, é apresentado como uma "verdadeira ode de amor à namorada Carolina Carvalho".

A atriz protagoniza o videoclipe do tema ao lado do cantor. O vídeo já pode ser visto no Youtube - veja aqui.

"A letra da autoria do David não deixa margem para dúvidas sobre quem é Baby Boo — 'Tu és a minha Baby Boo, Meu pedaço de sol morena' — são as palavras que ecoam neste tema e que deixarão todos certamente apaixonados. Um tema diferente de tudo o que o artista lançou até hoje e com uma sonoridade que nos transporta para os anos 80", frisa a Sony Music Portugal em comunicado.

No ano em que celebra 10 anos de carreira, o artista encontra-se a realizar uma série de concertos de comemoração. Depois de esgotar o Coliseu de Lisboa, o Pavilhão Multiusos, em Guimarães, o Casino 2000 no Luxemburgo e o Bataclan em Paris, David Carreira prepara-se para atuar pela primeira vez pelo palco Mundo do Rock in Rio Lisboa. No dia 3 de novembro, o artista atua no Coliseu de Elvas e a 5 de dezembro sobe ao palco da Super Bock Arena, no Porto.