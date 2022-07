Baile de Favela, novo projeto de Mastiksoul, estreia-se no dia 30 de julho no Algarve. "O Baile de Favela vem da necessidade de combinar uma série de factores para a criação do evento perfeito para os amantes de uma noite polivalente com muita alegria e diversão", frisa o artista.

"Tens eventos como Revenge of the 90 ‘s, Elrow e outros mais, mas todos representam um género de música específico. O Baile de Favela será uma mistura de todos esses conceitos, mas em formato de música mais abrangente. Porque acima de tudo acreditamos em diversidade musical", acrescenta.

MC Miguel, MC Vander, DJ Cruzback e DJ Chuckie também vão participar no evento.