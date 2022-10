Com edição conjunta da editora brasileira Lote 42 e da portuguesa Polvo Editora, "Pedro e o Imperador" "reproduz um encontro fictício e íntimo entre os Pedros, I e II, para discutir os caminhos de um império em frangalhos. (...) Pai e filho tratam de temas como abandono, responsabilidade, crescimento, assuntos íntimos e familiares", lê-se na sinopse.

A edição de "Pedro e o Imperador" resulta de uma parceria da Polvo Editora no âmbito do programa "Brasil em Quadrinhos", promovido pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com coordenação da Bienal de Quadrinhos de Curitiba e apoio dos institutosGuimarães Rosa e Camões.

"Pedro e o Imperador" tem desenho de Joana Afonso e argumento de Batista e foi apresentado no fim de semana passado no festival AmadoraBD.