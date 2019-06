A decisão de encerrar o festival foi divulgada pela associação cultural Hey, Pachuco! nas redes sociais, mas Carlos Ramos explicou à agência Lusa que em causa estava o "gradual estrangulamento financeiro que foi matando o festival - não em 2019 mas desde 2005".

"O percurso foi sempre sinuoso no que toca aos apoios. Este era, reconhecidamente, um festival com bastante importância nacional e internacional, mas que nunca conseguiu transformar essa importância em apoio financeiro", disse.

Na página oficial, a associação Hey, Pachuco! sublinha que o Barreiro Rocks era um "festival algo inimitável", pela "descoberta de novas bandas, a festa constante, os happenings bizarros, bem como [pela] proximidade e interacção entre os artistas e o público".

Por lá passaram nomes como Black Lips, Ty Segall, King Khan & The Shrines, Fast Eddie Nelson, The Parkinsons, The Legendary Tigerman e Lulu Blind.