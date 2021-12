A banda, “a fazer música há mais de meio século”, responsável por temas como “Surfin’ USA”, “God Only Knows” ou “Good vibrations”, tem atuação marcada no festival a 1 de julho de 2022, segundo a promotora Música no Coração, num comunicado divulgado na quarta-feira.

O espetáculo está integrado na digressão de apresentação de “Sound of Summer: The very best of The Beach Boys”, álbum que reúne “30 dos principais temas do percurso da banda e já alcançou a tripla platina com a venda de mais de três milhões de unidades nos Estados Unidos desde o momento do lançamento”.

A promotora recorda que “os The Beach Boys são liderados por Mike Love, que, com o outro membro fundador Bruce Johnston, o diretor musical Scott Totten, Brian Eichenberger, Christian Love, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher e Randy Leago, continua o legado da icónica banda”. O concerto em Portugal “não contará com a presença de Brian Wilson, Al Jardine ou David Marks”.

O cartaz do festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley, em 2022, inclui Marisa Monte (5 de julho), Gregory Porter (9 de julho) e Seu Jorge & Daniel Jobim, com o projeto Rua das Pretas na primeira parte (10 de julho).