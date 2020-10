A pianista Margarita Höhenrieder e o violoncelista Julius Berger tocam peças de Beethoven, no próximo dia 27 no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, foi hoje anunciado.

Este concerto celebra o 250.º aniversário de Beethoven e do programa fazem parte, entre outras, as "Sete Variações, em Mi Bemol Maior, sobre a ária 'Bei Männern, welche Liebe fühlen'", da ópera "A Flauta Mágica", de Mozart, e as sonatas n.º2, em Sol Menor, e n.º5, em Ré Maior. Segundo nota do CCB, para os dois músicos "Beethoven é uma divindade musical, tendo dedicado grande parte das suas vidas ao estudo das suas obras". Este ano os dois músicos editaram em CD a integral de Beethoven para piano e violoncelo.