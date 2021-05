A Câmara Municipal da Guarda refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que maio “continua a ser o mês de Eduardo Lourenço” na BMEL e, como tal, na primeira agenda após o segundo confinamento por COVID-19 “evoca o patrono no mês do seu nascimento, dedicando-lhe algumas atividades”.

O filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço nasceu a 23 de maio de 1923, em São Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, Guarda, e morreu no dia 1 de dezembro de 2020, com 97 anos, em Lisboa.

A BMEL promove, entre 20 de maio e 30 de junho, uma mostra de serigrafias da autoria dos alunos de artes da Escola Secundária da Sé, com o nome “Olhares sobre Eduardo Lourenço”.

Segue-se, no dia 22 de maio, às 16:00, a apresentação do conto “Mãos que escrevem história” por Anabela Matias, fruto de uma residência literária inserida no projeto INCENTIVART – Incubadora de projetos artísticos, promovida pelo município da Guarda, e, no dia 27, às 17h30, uma conversa com o escritor Álvaro Leonardo, sobre “Portugal e a identidade portuguesa: porquê e para quê? - Reflexões sobre as visões de Eduardo Lourenço”.

Nos dias 28 e 29, às 21h00, será realizado o espetáculo de arte performativa e cénica “Guarda, o Labirinto do Futuro ou Eduardo Lourenço na Saudade”, numa criação e interpretação de Luciano Amarelo e Ana Couto, no âmbito de mais uma residência do projeto INCENTIVART.

Em maio e junho, a agenda da BMEL inclui oito apresentações de livros, algumas das quais anteriormente adiadas devido à pandemia.

“Quase memórias de um lugar e de outras andanças”, de António de Castro Guerra (sexta-feira), “Tempo, imaginário e linguagem”, de Jorge Maximino (27), “A Ira do Pelicano”, de Carlos Carvalheira (4 de junho), “Explosões Emocionais”, de Augusto Barbosa (5), “As Aventuras dos 8 Amigos, da autoria de alunos da Escola Carolina Beatriz Ângelo (14), “As estradas são para ir” de Márcia (18), “O Neto do Homem mais Sábio”, de Tomás Guerrero (19) e “Refracções”, de Jorge Maximino (26).

A biblioteca também vai realizar, no dia 8 de junho, às 18h00, mais uma conferencia internacional do ciclo ‘A Europa dos Escritores’ sobre “A Ibéria e a Europa nas perspetivas de António Sardinha, Fernando Pessoa e Mário Saa”, por José Rui Teixeira.

No dia 12 de junho, às 17h00, Rui Spranger estará na BMEL para ler alguns dos seus textos, no âmbito da iniciativa “Poesia com Pintura dentro”, integrada na 5.ª edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Guarda.

A Biblioteca Municipal também organiza a sessão de poesia “Olhar oblíquo”, com leitura de poemas de Fernando Pessoa, Eugénio de Andrade, por Rui Spranger, no dia 26 de junho, às 16h30.

A BMEL, como um dos espaços expositivos da mostra de Agostinho Santos, apresenta “Bruto”, com curadoria de Valter Hugo Mãe, até 16 de junho e, de 21 de junho a 20 de agosto, acolherá a exposição “O Clima”.