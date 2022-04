“Fizemos melhoramentos em toda a biblioteca, no telhado, com novo chão, alguns móveis novos, com aquecimento central, com mudança de portas e janelas e também com elevador próprio, para garantir maior mobilidade, uma vez que não tínhamos”, descreveu Alexandre Vaz.

O presidente da Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, explicou à agência Lusa que a biblioteca funciona “há uns anos, num edifício do século XVIII, muito bonito, que representa muito para o concelho e já foi sede do município”.

“E nós entendemos que o devíamos recuperar, nomeadamente na questão do isolamento e aquecimento, porque não tinha as condições necessárias, para que, sobretudo no inverno que é bastante penoso aqui, as pessoas pudessem lá estar confortáveis”, justificou.

O autarca social-democrata disse que, “para já, não há nenhuma inauguração” das obras, “talvez mais para o verão, mas era importante reabrir a biblioteca à comunidade e, por isso, vai ser uma “reabertura simples” de portas.

A requalificação teve um “orçamento no valor, mais ou menos, de 200 mil euros e foi incluída no Planos de Ação para a Reabilitação Urbana (PARU), portanto, foram comparticipadas na ordem dos 85%”, por fundos comunitários.

“A Biblioteca ficou muito melhor, acessível, com um ambiente e equipamento bastante bom. Tal como também ficou a igreja de Santa Maria de Sátão, um edifício do século XII, que era necessário requalificar antes que surgissem situações problemáticas”, reconheceu.

Com um investimento de cerca de 180 mil euros, a igreja, “que sofreu uma requalificação bastante grande, já abriu ao público e agora reabre a biblioteca devolvendo à comunidade o uso dos serviços e do património importante” do concelho.

“A biblioteca e a igreja, que fica em frente, ficam situados, provavelmente, onde começou o concelho, a vila de Sátão e, também por isso, fizemos a requalificação, não só para dar melhores condições a quem usa, mas porque também estamos a recuperar património e a própria história” de Sátão, sublinhou Alexandre Vaz.