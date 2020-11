No âmbito deste programa, cujas candidaturas decorrem até final deste mês, serão atribuídas duas bolsas de criação, no valor de 2200 euros cada, aos dois melhores projetos, individuais ou coletivos, um português e outro espanhol.

Com este desafio a artistas de Portugal e Espanha pretende-se desenvolver projetos fotográficos sobre iniciativas comunitárias urbanas no campo da justiça social e ecológica.

“Os artistas podem já ter trabalho nessa área ou apenas uma ideia de projeto ou, até, podem ser as próprias comunidades responsáveis por essas iniciativas a convidar um artista/fotógrafo para as acompanhar e concorrer a este programa”, esclareceu à Lusa o diretor artístico da bienal.

De acordo com Vergílio Ferreira, os artistas selecionados serão acompanhados no desenvolvimento do seu projeto artístico, através de orientações técnicas e do apoio logístico à produção e instalação dos materiais necessários à exposição na bienal, com todos os custos assegurados pela organização.

Este programa ibérico está a ser lançado, em parceria com a PhotoEspaña e com o apoio do BPI e da Fundação ‘La Caixa’.

Antecipando a próxima edição da Bienal Fotografia do Porto, a convocatória lança “uma reflexão sobre a aceleração do crescimento e da concentração populacional nos centros urbanos e as suas consequências a nível de injustiças sociais e ecológicas e pretende desvendar projetos de resposta a esses desafios e que estejam a despoletar mudanças culturais”.

Este projeto colaborativo, que envolverá interconexões com dois curadores e outros especialistas convidados, resultará numa exposição na Estação de Metro de São Bento, no Porto, entre 14 de maio a 27 de junho de 2021.

O júri é composto por Gabriela Vaz-Pinheiro, artista, investigadora e professora universitária; Maria Villela, responsável de exposições da PhotoEspaña; e Virgílio Ferreira, diretor artístico da Ci.CLO e da Bienal de Fotografia do Porto. Já o acompanhamento curatorial será realizado pelos últimos dois.

Os projetos selecionados serão divulgados a 14 de dezembro.

A Bienal Fotografia do Porto é organizada e produzida pela Plataforma Ci.CLO em coprodução com a Câmara Municipal do Porto e financiada pela Direção-Geral das Artes. Conta ainda com o apoio mecenático do BPI e da Fundação “la Caixa” e uma rede de vários parceiros estratégicos a nível nacional e internacional.

Tem como objetivo ser uma plataforma de criação que incentiva processos colaborativos entre artistas, curadores, investigadores e diferentes comunidades, procurando contribuir para a expansão do debate socioecológico no domínio da cultura visual.

A segunda edição irá decorrer entre 14 de maio a 27 de junho de 2021 em 18 espaços expositivos no Porto.

Vergílio Ferreira disse à Lusa que o programa definitivo da segunda edição da bienal, assim como os artistas convidados, deverão ser conhecidos em janeiro de 2021.

A primeira edição da bienal, em 2019, decorreu sob o mote “Adaptação e Transição” e contou com 53 artistas e trabalhos expostos em 15 diferentes espaços da cidade do Porto.