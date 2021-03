Billie Eilish, Beadodobee e Girl in Red são três das protagonistas do bedroom pop, música pop feita a partir do quarto e que tem conquistado milhões de fãs em todo o mundo nos últimos anos. O 'estilo' ganhou uma força especial nos últimos 12 meses devido à pandemia de COVID-19, que obrigou artistas a criarem músicas a partir de casa.

Inicialmente, o bedroom pop referia-se apenas ao método de trabalho, tendo passado a designar um novo estilo musical. Com canções intimistas, com letras sobre amor e a beleza da vida, o género começou a ganhar força em 2018, com a pioneira Billie Eilish - no seu novo documentário, disponível na Apple TV+, a artista revela como nasceram as canções de "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

"Envolvido por um público adolescente descolado e descontente, o estilo é sonhador, introspectivo e intimista, abrangendo indie, pop, R&B e emo, e foi impulsionado por uma lista de reprodução do Spotify com o mesmo nome", explica o jornal britânico The Guardian.

A mais recente playlist "bedroom pop" do Spotify, lançada a 28 de fevereiro, soma mais de 740 mil seguidores e tem estado em destaque na plataforma.

Em entrevista ao The Guardian, o artista Kurt Vile confessa que o novo 'estilo' transmite "mais autenticidade". "Em casa, estou completamente relaxado, mas sempre que entro em estúdio, o meu coração salta fora do meu peito. Sinto-me exposto e é uma energia totalmente diferente", sublinha.

Clairo, Arlo Parks, Freeds, Blanks, Uly, Omar Apollo, Cavetown, Miko, remy e Joji também se têm destacado e fazem parte da playlist "bedroom pop" do Spotify.