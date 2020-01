Billie Eilish lançou esta quinta-feira, dia 23 de janeiro, o videoclip do tema "everything i wanted".

No arranque do vídeo, que foi realizado pela cantora, Billie Eilish deixa uma mensagem ao seu irmão: "Finneas é o meu irmão e o meu melhor amigo. Não importam as circunstâncias, nós sempre estivemos e sempre estaremos lá um para outro", sublinha.

Veja o vídeo:

"everything i wanted" foi o primeiro tema de Billie Eilish lançado depois da remistura de "Bad Guy" com Justin Bieber. O single foi produzido em colaboração com o irmão da artista.

De acordo com a editora, a canção foi escrita no estúdio "caseiro" da cantora de 17 anos e durante a sua digressão, que passou por Portugal. "Esta canção é uma canção que o meu irmão e eu escrevemos um sobre o outro", conta Billie Eilish.