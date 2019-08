Nascidos em 2012, os Boogarins têm lançado um álbum a cada dois anos, o que, segundo Benke, é explicado com o facto de a banda compor e gravar quando está na estrada, não sentindo a necessidade de parar para “procurar inspiração”.

“Tudo o que está ao nosso redor, o que acontece em tempo real connosco, transformamos isso em música desde sempre. Pode não ser da maneira certo ou comercial de se fazer e soltar música, mas não esperamos. Tudo o que lançamos e compomos é atual no nosso contexto e diz respeito ao que estamos a pensar e a dizer na hora. A inspiração vem a todo o momento e nunca paramos para pensar, só fazemos”, revelou.

Na semana passada, os músicos fizeram uma residência artística com alguns alunos dos cursos de Animação e Produção Artística, Arte e Design e Música do Instituto Politécnico de Bragança, culminando em mais uma das habituais sessões de “Libertação e Cura” do grupo, que consiste num espetáculo de improviso conjugando som e imagem, desta vez mais “centrado” no mundo académico.

“Dos seis alunos que passaram mais tempo connosco, apenas um conhecia Boogarins. É sempre positivo atingir as pessoas e abrir olhos, não necessariamente pela música de forma convencional como um disco ou concerto. Para nós, ter a capacidade de passar tempo de verdade, passar o que queremos dizer na nossa música, na rotina e quotidiano, ficamos felizes sempre que podemos fazer isso”, frisou.

Benke admitiu que os “dois últimos discos” têm influência destas sessões, porque, não conseguindo “parar um ano para compor”, estão sempre “no processo de produção de sons e criando coisas no computador, gravando improvisos” e pegando em ideias do momento para “construir uma canção” à volta delas, algo que “tem acontecido cada vez mais”.

Depois do concerto de hoje, a banda regressa ao Brasil apenas por uns dias, porque, em setembro, parte para nova digressão nos Estados Unidos, estando nos planos para 2020 uma nova ‘tour’ em Portugal, um país querido pelos elementos, “por altura da primavera”, apesar de ainda não haver “nada confirmado”.

“Estamos a planear em apresentar o ‘Sombrou Dúvida’, trabalhamos com muito carinho e pensamos bem cada pedaço. Queremos apresentá-lo ao maior número de pessoas que conseguirmos. As receções dos nossos discos em Portugal são muito importantes, é muito bom ver as músicas a tocar na rádio, o ‘clip’ a passar na televisão. É o tipo de coisa que não temos no Brasil”, adiantou.

O festival Vodafone Paredes de Coura arranca hoje com o concerto dos bracarenses Bed Legs, às 18:40, seguindo-se Julia Jacklin, às 19:40, até que às 21:20, sobem ao palco os Boogarins.

Parcels, às 23:15, e o regresso dos The National, às 00:45, fecham o palco principal, enquanto KOKOKO!, às 2:25, e o ator e DJ Nuno Lopes, às 3:25, estreiam o palco ‘after hours’.

Até sábado, a Praia Fluvial do Taboão vai receber ainda nomes como New Order, Patti Smith, Suede, Father John Misty, Freddie Gibbs e Madlib.