Portugal vai receber "pela primeira vez" a banda The Wasps, que atua na quinta-feira na Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM), em Faro, na sexta-feira na Casa do Salgueiros, no Porto, e no sábado em Coimbra, no Atelier A Fábrica, anunciou a promotora conimbricense Syndikat Sekt, que promove a digressão juntamente com a algarvia Route 77.

Em Coimbra, para além do concerto dos The Wasps, haverá também atuações de Paulo Eno, Sobral Cid, Drastiks e Mata-Ratos.

Formados em 1976, os The Wasps tocaram regularmente "no The Roxy, The Vortex, The Bridge House, Music Machine e The Marquee", juntamente com nomes como "os The Clash, Sex Pistols, The Damned, Buzzcocks, UK Subs, Sham 69, Stiff Little Fingers e Subway Sect", realçou a promotora, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os singles "Teenage Treats" - "um dos temas favoritos de John Peel [radialista britânico]" - e "Can't Wait 'Til 78" são "considerados clássicos da era punk do Reino Unido", realçou a organização da digressão.

"Terminaram em 1979 e regressaram agora em 2022 com o vocalista original, Jesse Lynn-Dean, e um novo 'line up' e roupagem", explicou, referindo que a atual formação do grupo reside toda no sul de Espanha.

A banda traz também um novo álbum, intitulado "Punk Prayer", gravado em 2021, em Espanha.