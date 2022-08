Em julho, num pequeno estúdio em Beverly Hills, Britney Spears decidiu recomeçar a sua carreira. Seis anos depois do seu último álbum ("Glory", de 2016) e meses depois do fim da tutela de 13 anos, a artista juntou-se ao produtor Andrew Watt para "Hold Me Closer", um dueto com Elton John.

A base instrumental do single junta três clássicos do artista britânico ("Tiny Dancer", "The One" e uma pitada de "Don't Go Breaking My Heart").

"Aqui está a minha primeira canção em seis anos (...) É muito fixe estar a cantar com um homem que é um clássico dos nossos tempos. Estou meio deslumbrada... Significa muito para mim", celebrou Britney Spears nas redes sociais.

Em entrevista ao The Guardian, Elton John elogiou a artista. "Ela cantou maravilhosamente (...) Toda a gente dizia-me que ela já não seria capaz de cantar, mas respondia: 'Ela era brilhante quando começou, portanto acho que ainda consegue'. E conseguiu. Fiquei muito entusiasmado com o que ela fez", frisou o britânico.

LETRA:

Hold me closer Hold me closer Hold me closer Hold me closer

Saw you dancing out the ocean Running fast along the sand A spirit born of earth and water Fire flying from your hands

Oh

Hold me closer, tiny dancer Count the headlights on the highway Lay me down in sheets of linen You had a busy day today

Oh

Hold me closer Hold me closer (Hold me closer) Hold me closer Hold me closer

There are caravans we follow Drunken nights in dark hotels (Baby) When chances breathe between the silence When sex and love no longer gel

Oh

Hold me closer, tiny dancer Count the headlights on the highway (Baby) Lay me down in sheets of linen You had a busy day today

Hold me closer Hold me closer (Baby, baby) Hold me closer Hold me closer (Oh yeah)