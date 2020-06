Devido às restrições da pandemia da COVID-19, a edição deste ano do certame, da qual a câmara de Lisboa é parceira, decorreu numa plataforma digital, com a exibição das obras pelas galerias participantes, e debates entre especialistas do setor.

Contactada pela Lusa sobre eventuais compras no certame, fonte da autarquia indicou que foi decidido "reforçar o apoio ao sector das artes plásticas/arte contemporânea através da aquisição de mais um conjunto de obras de arte".

As obras dos 24 artistas, na sua maioria portugueses - entre os quais Tatiana Macedo, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Sara Bichão, e Miguel Palma - vão ser integradas no "Fundo de Aquisições de Arte Contemporânea da CML" (Câmara Municipal de Lisboa), que se encontra à guarda do Museu de Lisboa/Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).